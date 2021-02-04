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الأنبار تتصدى لموجة كورونا الثانية بإجراءات جديدة

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-04T10:53:14+0000
الأنبار تتصدى لموجة كورونا الثانية بإجراءات جديدة

شفق نيوز/ أعلن محافظ الانبار رئيس خلية أزمة كورونا في المحافظة علي فرحان الدليمي، يوم الخميس، عن اتخاذ عدد من القرارات التي من شأنها الحد من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بين المواطنين.

وتضمنت الإجراءات منع إقامة مجالس العزاء في مناطق المحافظة كافة، بالإضافة إلى منع إقامة جميع المناسبات الدينية والأعراس.

وقال مدير قطاع صحة قضاء الفلوجة شرق الانبار، احمد سالم، لوكالة شفق نيوز، "لا يخفى على أحد بأن الموجة الثانية من كورونا اقوى من الأولى، وبحسب القراءات التي تجريها المؤسسات الصحية في محافظات البلاد، فإن إعداد الإصابات في تزايد ملحوظ، وهذا ما دفع حكومة الانبار وبعد التشاور مع مديري الدوائر الصحية في الانبار، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول الفيروس إلى المحافظة".

وأضاف، "نظرا لما أجرته باقي دول العالم بخصوص الموجة الثانية، لهذا يجب اتخاذ إجراءات احترازية أشد ليتم السيطرة على الوباء قبل فوات الأوان"

وأكد سالم، "حتى الآن الانبار مسيطرة على الوباء بشكل كبير، لكن تزايد أعداد المصابين في باقي المحافظات دفع لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كون الحركة التجارية وتنقل المواطنين بين المحافظات، يمكنه أن يتسبب بانتشار الوباء بشكل لا يحمد عقباه".

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