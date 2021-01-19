الأنبار تتخذ اجراءات إحترازية تحسبا من إنفلونزا الطيور

شفق نيوز/ صرّح مدير ناحية الخيرات التابعة لقضاء الكرمة أقصى شرق محافظة الانبار غربي العراق، عماد الدليمي يوم الثلاثاء باتخاذ تدابير واجراءات احترازية تحسبا من اجتياح إنفلونزا الطيور المحافظة.

وقال الدليمي لوكالة شفق نيوز، انه "تم تشديد الإجراءات الاحترازية لمنع وصول فيروس انفلونزا الطيور، الى مدن الانبار، الذي يؤدي إلى كارثة تصيب الثروة الحيوانية في حال وصوله" .

وأضاف ان "المنطقة تعد حدودية، كونها الفاصلة بين الانبار ومحافظة صلاح الدين التي تشهد ارتفاع ذروة الإصابات بالفيروس، مما دعا الأجهزة الأمنية إلى تشديد الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على دواجن المحافظة".

وأكد الدليمي، بأن "حتى الان لم يتم تسجيل اي إصابة بالفيروس في عموم اقضية ونواحي محافظة الانبار"، مبينا بأن "تسجيل اكثر من 60 الف حالة إصابة بين دواجن محافظة صلاح الدين، امر يدعوا للقلق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصوله إلى المحافظة" .

وشدد المسؤول المحلي على "ضرورة التزام أصحاب الحقول ومزارع تربية الدواجن والطيور وتجارها بالإجراءات الاحترازية وأن يتم الاعتبار من التجاهل السابق لفيروس كورونا والاستهانة به منعا من وقوع كارثة أخرى تفضي الى خسائر وطنية كبيرة بالثروة الحيوانية".

وكان محافظ صلاح الدين عمار الجبر أعلن يوم الجمعة (15 كانون الثاني 2021) اصابة قرابة 60 ألف دجاجة بانفلونزا الطيور في مدينة سامراء.

فيما أعلنت وزارة الزراعة الاحتواء والسيطرة على بؤرة الإصابة بمرض انفلونزا الطيور في محافظة صلاح الدين. فيما دعت الى حظر استيراد الدجاج الحي و المجمد.

وقررت ادارات عدد من المحافظات حظر دخول الدواجن اليها بعد تشخيص الاصابات بإنفلونزا الطيور في مدينة سامراء.