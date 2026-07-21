الأنبار تتحرك "برلمانياً" لزيادة حصة المحافظة من الكهرباء

شفق نيوز- الأنبار

أعلن نائب محافظ الأنبار ياسر المهنا، يوم الثلاثاء، عن تحرك برلماني للمطالبة بزيادة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى (2700) ميغاواط، فيما لا يتجاوز ما يصلها حالياً الـ(600) ميغاواط، بحسب بيانات وزارة للكهرباء.

وقال المهنا، خلال اجتماع خُصص لمناقشة ملف المولدات الأهلية، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الحكومة المحلية تعمل على تبني جميع المشكلات التي تواجه أصحاب المولدات الأهلية"، مستعرضا أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، بهدف الخروج بتوصيات تسهم في إيجاد حلول شاملة لجميع المشكلات المرتبطة به.

وأضاف أن "الحكومة المحلية أجرت، أمس، اتصالاً مع رئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب الممثلين لمحافظة الأنبار، من أجل تبني هذا الملف وطرحه مع وزير الكهرباء للمطالبة بزيادة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية".

وأشار المهنا إلى أن "هذا الواقع فرض مسؤولية كبيرة على الحكومة المحلية، وتسبب في العديد من المشكلات بين أصحاب المولدات والمواطنين"، مؤكداً أن "الحكومة تتابع جميع الملفات المتعلقة بهذا القطاع، بما فيها تجهيز المولدات بحصة الكاز بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء ووزارة النفط".

وبيّن أنه "جرى توجيه مديري القطاعات البلدية، والماء، والكهرباء، والمجاري، إضافة إلى شركة توزيع المشتقات النفطية، بالتعاون مع أصحاب المولدات والعمل على معالجة جزء من المشكلات التي تواجههم".

وأكد أن "الحكومة المحلية ستتبنى جميع المطالب والمشكلات التي طُرحت خلال الاجتماع، وستعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية".

وشدد المهنا على أن "الأولوية تتمثل في مخاطبة مجلس النواب، عبر رئيسه ونواب محافظة الأنبار، للمطالبة بزيادة حصة المحافظة من الكهرباء"، لافتاً إلى أن "الأنبار تعاني بشكل كبير من نقص الطاقة، وأن حصتها الحالية لا تتناسب مع احتياجاتها الفعلية، بحسب تقديرات وزارة الكهرباء".

وكشف أن "محافظ الأنبار عقد، قبل يومين، اجتماعاً مع أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، أعقبه اتصال مع رئيس مجلس النواب، الذي تعهد بعقد لقاء مع وزير الكهرباء لبحث آليات زيادة حصة الأنبار وإيجاد حلول لأزمة الطاقة التي تشهدها المحافظة".