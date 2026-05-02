الأنبار.. انتشال جثتي شابين بعد غرقهما في وادي المساد

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بالعثور على جثتي شابين فقدا إثر حادث غرق في قضاء الرطبة، غربي الأنبار، بعد انقلاب سيارتهما في وادي المساد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن فرق البحث والإنقاذ باشرت عمليات تمشيط واسعة في موقع الحادث عقب تلقي بلاغ عن فقدان الشابين، مشيراً إلى العثور عليهما بعد ساعات من البحث داخل مجرى الوادي.

وأضاف أن الحادث وقع نتيجة انقلاب السيارة أثناء عبورها المنطقة، ما أدى إلى غرقهما، لافتاً إلى نقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي، وفتح تحقيق بالحادث.