الأنبار.. الأهالي يناشدون لإنقاذ طالباتهم من الطرق "المتهالكة والموحلة"

شفق نيوز/ ناشد أهالي حي الخضراء في الفلوجة بمحافظة الأنبار، يوم الجمعة، الجهات المعنية بالتدخل العاجل لعدم قدرة طالبات المنطقة على الذهاب إلى المدارس بسبب الطرق "المتهالكة والموحلة".

وقال الأهالي في أحاديث لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 900 طالبة يواجهن معاناة يومية خلال توجههن إلى المدرسة بسبب تدهور حالة الطرق المؤدية إليها، والتي أصبحت مليئة بالحفر والطين نتيجة الأمطار المتكررة وسوء البنية التحتية"

وأوضح الأهالي، أن "الطالبات يعانين من الانزلاق والسقوط في الوحل، مما يؤثر على سلامتهن ويُضعف من قدرتهن على الوصول إلى المدرسة بكرامة وأمان".

وأشاروا إلى أن "الوضع الحالي تسبب بتأخير الطالبات عن الدوام المدرسي بشكل يومي، إضافة إلى تأثيره النفسي على الفتيات، خاصة أن المنطقة تشهد غياباً واضحاً لأي جهود حقيقية لإعادة تأهيل الطرق".

وطالب الأهالي، بـ"تدخل الجهات الحكومية، وعلى رأسها قائمقامية الفلوجة، فضلاً عن الجهات المعنية في محافظة الأنبار، لتوفير حلول سريعة من خلال تبليط الطرق أو على الأقل تسوية الشوارع وتوفير مسارات آمنة للطالبات".

وأضاف أحد أولياء الأمور، أنه "لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه المعاناة التي تمس البنات والأسر، التعليم حق أساسي، ولا يمكن القبول بأن تُعيق هذه الظروف السيئة مسيرة الطالبات".

من جهته قال مسؤول إعلام قائممقامية قضاء الفلوجة، وحيد المحمدي، لوكالة شفق نيوز، إن "الجهات المختصة بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول المشكلة المطروحة"، داعياً إلى "تزويدهم بالصور وموقع الحي بدقة لتسهيل الإجراءات اللازمة".

وأضاف المحمدي، أن "الموقع قد تم تحديده مبدئياً"، مشيراً إلى أن "القسم المختص قد تم إبلاغه بالفعل، ويجري العمل على اتخاذ الخطوات المناسبة لمعالجة المشكلة في أسرع وقت ممكن".