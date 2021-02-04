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الأنبار.. الإطاحة بمجموعة نبشت مقبرة يعود تاريخها لما قبل الإسلام

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-04T18:39:25+0000
الأنبار.. الإطاحة بمجموعة نبشت مقبرة يعود تاريخها لما قبل الإسلام

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم الخميس، "القبض على سبعة أشخاص كانوا قد اقدموا على تخريب إحدى المقابر الأثرية، والتي تعود لعهد ما قبل الإسلام بـ200 عام، والواقعة جنوب مدينة الفلوجة شرق محافظة الانبار غربي العراق".

وأضافت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المقبرة من المواقع المسجلة لدى وزارة الآثار والسياحة، وكانت المجموعة التي تم إلقاء القبض عليها، تقوم بعمليات نبش وتخريب لها".

وأشارت إلى انه "تم تسليم المتهمين للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأوضحت المديرية إلى أن "العملية تمت بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، وبتنفيذ مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة واستخبارات اللواء 40 والفوج الثالث التابعين لقوات الجيش العراقي".

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