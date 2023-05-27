الأنبار.. الإطاحة بثلاثة مسؤولين بتهمة تزوير ضمانات عقارية لقرض بمليارات الدنانير

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، اعتقال ثلاثة مسؤولين في محافظة الانبار بتهمة تزوير ضمانات عقارية لقرض خاص بإنشاء وتشغيل مشروع لتربية الأسماك، فيما بينت ان إجراءاتها أوقفت صرف القرض البالغ (6) مليارات دينار.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار تمكن من ضبط مديري التسجيل العقاري في قضاء راوه، والمصرف الزراعي فرع الفلوجة، وقسم الائتمان في المصرف؛ على خلفيَّة عمليَّـات تلاعب وتزوير في ضمانة عقاريَّة لقرض خاص بإنشاء وتشغيل "مشروع تربية أسماك بالنظام المغلق" في مدينة الديوانيَّـة".

وتابعت الدائرة إن "إجراءات مكتب تحقيق الهيئة أفضت الى إيقاف صرف القرض البالغ قدره (6) مليارات دينار ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي الخاصة بصرف القروض الزراعيَّة، والمتعلق بمشروع "إنشاء وتشغيل مشروع تربية أسماك بالنظام المغلق" في مدينة الديوانيَّة"، مبينة أن "معاملة القرض تم ترويجها من قبل المصرف الزراعي الرئيس في بغداد وبضمانة عقار مساحته (272) دونماً في قضاء راوه بمحافظة الأنبار".

وأردفت إن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط أصل الأوليَّات الخاصة بإجراءات الضمانة العقاريَّـة التي تبيَّـن أنها غير حقيقيَّـة وعدم وجود عقار بهذا الرقم على أرض الواقع"، مؤكدة "كشف تزوير في الكتب الصادرة عن التسجيل العقاري في راوه الخاصة بتقييم العقار، فضلاً عن تزوير الأختام وتوقيع أحد أعضاء الكشف على قطعة الأرض من قبل المدير".

ولفتت الدائرة إلى أنه "تم تقدير قيمة العقار للدونم الواحد بمبلغ (25) مليون دينار عراقي، فيما تبلغ قيمته التقديرية من (250 الى 500) ألف دينار حسب التعليمات النافذة المعمول بها"، منبهة إلى أن "العقار وهمي لا وجود له على أرض الواقع ولا في السجلات الرسمية".

ووفق البيان، فقد سيق المتهمون رفقة محضر الضبط الأصولي بالعمليَّـة التي نفذت؛ استناداً إلى أحكام المادة (289 / 298) من قانون العقوبات، إلى قاضي التحقيق الخفر، وبعد تصديق أقوالهم واعترافاتهم؛ قرر القاضي إيقاف صرف مبلغ القرض، وسيتم استكمال الإجراءات القانونيَّـة وتقرير مصير المتهمين".