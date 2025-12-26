الأنبار.. الكلاب السائبة تهدد سلامة الأطفال والمواطنين وسط غياب دور البيطرة

شفق نيوز- الأنبار

تشهد مدن محافظة الأنبار تصاعداً ملحوظاً في انتشار الكلاب السائبة، تزامناً مع تسجيل حالات اعتداء طالت أطفالاً ومواطنين، ما أثار مخاوف واسعة ودعوات لمعالجات فورية، في ظل غياب حلول فاعلة على أرض الواقع.

وقال مدير مديرية بيئة الأنبار، قيس ناجح، لوكالة شفق نيوز، إن "ملف الكلاب السائبة لا يدخل ضمن اختصاص البيئة أو الصحة، والجهة الوحيدة المخولة قانونياً بمعالجة الظاهرة هي دائرة البيطرة كونها المعنية باستيراد الحبوب الخاصة بقتل الكلاب، والتي تُعد مواداً محظورة ولا يسمح بشرائها إلا عبرها".

وأشار إلى أن تشكيل لجنة مشتركة في الأنبار لمعالجة هذا الملف، تتولى تزويد دائرة البيطرة بالتخصيصات المالية اللازمة لشراء تلك المواد وتنفيذ حملات ميدانية بالتعاون مع قائممقاميات الأقضية في عموم المحافظة، لافتاً إلى أن محافظ الأنبار تطرق إلى الموضوع في الاجتماع الأخير ووجّه القائممقاميات بالتنسيق المباشر مع دائرة البيطرة وتفعيل عمل اللجنة.

وأضاف ناجح أن دور مديرية البيئة يقتصر على الإشراف على طمر الكلاب التي يتم قتلها فقط، فيما تتولى الحكومة المحلية في الأقضية، بالتعاون مع المستشفى البيطري، تنفيذ بقية مفاصل الحملة.

من جانبه، أكد مدير إعلام صحة الأنبار، محمد القيسي، لوكالة شفق نيوز، أن معالجة ظاهرة الكلاب السائبة تقع بالدرجة الأولى على عاتق دائرة البيطرة وبالتعاون مع البلديات، مشيراً إلى أن دور دائرة الصحة يقتصر على توفير اللقاحات والعلاج للمواطنين بعد التعرض لحالات عض.

ورغم هذه التوضيحات، يشكو مواطنون من استمرار الهجمات وغياب حملات ميدانية فعالة، محذرين من تفاقم المخاطر الصحية والإنسانية، خصوصاً على الأطفال، في ظل ما وصفوه بضعف دور الجهات المعنية وعدم ترجمة الاجتماعات واللجان إلى حلول ملموسة تنهي هذه الظاهرة المتفاقمة.