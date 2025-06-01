الأنبار.. العقود و8099 يطالبون برواتبهم المتأخرة قبل العيد والتربية تطمئن: الحل قريب

شفق نيوز/ ناشد العشرات من موظفي عقود تربية الأنبار، ومن بينهم مشمولون قرار 8099، الجهات المعنية بالإسراع في صرف رواتبهم المتأخرة، مؤكدين أن تأخرها بات يثقل كاهلهم، خصوصًا مع اقتراب عيد الأضحى.

وقال عدد من المتعاقدين، لوكالة شفق نيوز، إنهم "يواجهون صعوبات معيشية حقيقية نتيجة عدم تسلّم مستحقاتهم المالية منذ أشهر، مطالبين الحكومة المحلية ووزارة المالية باتخاذ إجراءات عاجلة تضمن انتظام صرف الرواتب وإنهاء هذه الأزمة المزمنة".

من جهته، أكّد إعلام مديرية تربية الأنبار، للوكالة أن “المديرية تتابع هذا الملف عن كثب مع الجهات المعنية، وقد تم استكمال جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالصرف".

وأشارت إلى أن "الرواتب ستُطلق قبل حلول عيد الأضحى، حرصًا على تخفيف معاناة المتعاقدين وضمان فرحة العيد لعائلاتهم".

ودعت المديرية، المتعاقدين إلى "التحلي بالصبر"، مؤكدة أن "ملف مستحقاتهم يحظى باهتمام مباشر من قبل إدارة التربية ومحافظة الأنبار"، ومشيرة إلى أن "جهودًا تبذل حاليًا لضمان عدم تكرار التأخير مستقبلاً".