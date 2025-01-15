الأنبار.. التسريبات الصوتية تطيح بآمر اللواء 55 للحشد الشعبي (وثيقة)

شفق نيوز/ أصدرت هيئة الحشد الشعبي، يوم الأربعاء، قرارا بإعفاء آمر اللواء 55 في محافظة الأنبار من مهامه، وتكيف وليد مطر الفهداوي بدلا عنه.

ووفقا لوثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، فإن، هيئة الحشد الشعبي، قررت إعفاء آمر اللواء 55 في محافظة الأنبار، صلاح طه الفهداوي، من مهامه وتكليف ولد مطر الفهداوي بدلا عنه، بشكل فوري.

وأفاد مصدر في المحافظة لوكالة شفق نيوز، أن "هذا القرار جاء نتيجة لتداعيات قضية التسريبات الصوتية لآمر اللواء، التي أثارت جدلاً في الأوساط المحلية".

وكان مجلس محافظة الأنبار، وجه كتابًا رسميًا إلى قيادة الحشد الشعبي في المحافظة، يدعوهم فيه إلى جلسة استضافة عاجلة، وذلك على خلفية تسريب صوتي يُنسب إلى أحد قادة الحشد، يتضمن تهديدًا لمنتسبي حشد الأنبار.

وأثار التسريب جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية، حيث وصفه مراقبون بأنه يمس استقرار المحافظة ويهدد وحدة الصف بين مكوناتها الأمنية.