الأنبار.. اعتقال مشاركين في احتجاجات الخالدية بعد تصعيد المطالب

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار غربي العراق، مساء الجمعة، بتنفيذ القوات الأمنية حملة اعتقالات طالت عدداً من الشباب المشاركين في وقفة احتجاجية بقضاء الخالدية، على خلفية التصعيد الذي شهدته التظاهرات المطالبة بإقالة مسؤولين محليين عقب موجة الأمطار الأخيرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية تحركت لفرض النظام ومنع أي تجاوزات، واعتقلت مشاركين في الوقفة الاحتجاجية بعد خروجها عن مسارها المحدد"، مشيراً إلى أن "الإجراءات جاءت وفق السياقات القانونية للحفاظ على الأمن العام".

وأضاف أن "القوات الأمنية تتابع الوضع ميدانياً، مع التأكيد على احترام حق التظاهر السلمي المكفول دستورياً، شريطة الالتزام بالضوابط والتعليمات وعدم الإخلال بالأمن أو تعطيل الحياة العامة".

وكان قضاء الخالدية بمحافظة الأنبار قد شهد في وقت سابق من اليوم، احتجاجات على خلفية تردي الخدمات وغرق مناطق عدة نتيجة الأمطار، وسط مطالبات شعبية بمحاسبة المقصرين وإقالة المسؤولين المحليين.

هذا وأعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار، يوم أمس الخميس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن جميع القطعات الأمنية والخدمية تلقت أوامر بالتدخل الفوري لإغاثة أهالي الخالدية، ومعالجة حالات الغرق وفتح الطرق المغلقة.

وأظهرت مقاطع مصورة لجوء فرق الإنقاذ والقوات الأمنية وكذلك الأهالي إلى الزوارق للتنقل بين شوارع وأزقة المدينة التي غمرتها المياه بمستوى مرتفع، يتعذر معه السير على الأقدام أو التنقل بالسيارات.

كما تسبب الفيضان بدخول المياه إلى منازل المواطنين والمحال التجارية والمخازن والدوائر الحكومية، فضلاً عن غمر السيارات المتوقفة، مخلفاً خسائر مادية كبيرة.