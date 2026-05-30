الأنبار.. استنفار لمواجهة ارتفاع مناسيب نهر الفرات بـ"السواتر الترابية"

أعلنت الدوائر الخدمية والأمنية في قضاء القائم غرب محافظة الانبار، يوم السبت، حالة الاستنفار التام على خلفية ورود معلومات عن إطلاق كميات كبيرة من المياه من سد الطبقة في سوريا وتسببه بارتفاع في مناسيب نهر الفرات.

وقال قائممقام قضاء القائم تركي محمد، لوكالة شفق نيوز، إن الفرق المشتركة اطلعت على واقع السدود الواقية المقامة على ضفاف النهر، وتم رصد بعض المناطق الضعيفة ومعالجتها بشكل فوري.

وأضاف تركي، أن المعالجات شملت تقوية السواتر الترابية في المواقع الحساسة، عبر إضافة كميات كبيرة من الأتربة وبمشاركة آليات بلدية القائم، إلى جانب بلديتي عنه وراوة، مؤكداً اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة أي تدفقات مائية محتملة.

وأشار إلى أن قضاء القائم وناحية الرمانة شهدا تعزيزات ميدانية خاصة، نظراً لوجود "تجاوزات" سابقة من قبل بعض المواطنين على حوض النهر، ما استدعى تشديد إجراءات الحماية في تلك المناطق.

وأوضح تركي، أن منسوب المياه ارتفع منذ بداية الأزمة بنحو متر ونصف المتر، فيما تستمر الجهود المشتركة لمراقبة الوضع بشكل لحظي واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

وكانت السلطات السورية قد أكدت، مساء أمس الجمعة، أن فرق الاستجابة الحكومية تواجه تحديات غير مسبوقة في التعامل مع ارتفاع منسوب نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة، مشيرة إلى أن الأزمة الحالية تتداخل فيها عوامل جغرافية ولوجستية وبنيوية وإنسانية معقدة، فيما تبقى الأولوية القصوى حماية أرواح الأهالي.

هذا وشهدت مدينة دير الزور السورية، المتاخمة مع الحدود العراقية، الجمعة، موجة نزوح داخلي ترافقت مع أوضاع إنسانية صعبة جراء الموجة الفيضانية في نهر الفرات حيث غمرت المياه العديد من المنازل وتسببت بتعطل محطات مياه الشرب، ما دفع إلى تحرك عاجل من حكومة دمشق، بحسب مراسلة وكالة شفق نيوز في سوريا.

ويوم أمس الجمعة، أكد وزير الموارد المائية العراقية مثنى التميمي، استعداد البلاد لاستيعاب الموجة الفيضانية المحتملة القادمة من سوريا، مطمئناً بأن البيانات الرقمية لا تثير المخاوف من حصول فيضانات في نهر الفرات.