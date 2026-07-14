الأنبار.. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث سير "هيت – البغدادي"

شفق نيوز- الأنبار

أعلن مدير إعلام دائرة صحة الأنبار، محمد القيسي، مساء اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الحادث المروري الذي وقع على طريق هيت – البغدادي.

وقال القيسي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الحادث أسفر عن مصرع سبعة أشخاص، بينهم نساء وأطفال، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطرة.

وأضاف أن المصابين يتلقون حالياً العلاج في مستشفى هيت العام، فيما تواصل الجهات الصحية والأمنية متابعة الحادث واستكمال الإجراءات اللازمة، مع احتمال تحديث أعداد الضحايا في حال ورود معلومات جديدة

وكان مصدر أمني في الأنبار قد أبلغ وكالة شفق نيوز مساء اليوم، بمصرع خمسة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بينهم نساء وأطفال، إثر حادث سير مروع على الطريق الرابط بين قضاء هيت وناحية البغدادي في المحافظة.

وقال المصدر إن "الحادث وقع نتيجة تصادم بين مركبتين، قد هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أُودعت جثامين الضحايا في دائرة الطب العدلي".