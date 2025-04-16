الأنبار.. احتراق مركبة بالكامل بحادث مروع قرب سيطرة الصقور

شفق نيوز/ شهد الطريق الرابط بين العاصمة بغداد ومحافظة الأنبار، اليوم الأربعاء، حادثاً مرورياً مروّعاً قرب سيطرة الصقور، نتيجة تصادم بين عجلة نوع "توسان" ومركبة حمل من نوع "براد".

وأفاد شهود عيان لوكالة شفق نيوز، أن التصادم أسفر عن احتراق مركبة "التوسان" بشكل كامل، مما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني التي وصلت سريعاً إلى موقع الحادث وتمكنت من إخماد النيران.

وأضاف الشهود أن سائق مركبة "التوسان" نُقل إلى المستشفى بحالة حرجة، بينما لم تسجل إصابات في الطرف الآخر للحادث.

وفتحت الجهات المختصة تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

يُشار إلى أن الطريق بين بغداد والأنبار يُعد من أكثر الطرق الحيوية في البلاد، ويشهد كثافة مرورية عالية، مما يستدعي من السائقين المزيد من الحذر والانتباه أثناء القيادة.