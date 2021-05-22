الأنبار.. اتهام الجيش والحشد بفرض "اتاوات" على ناقلي الأغنام

شفق نيوز/ اتهم قائممقام قضاء راوه في الأنبار حسن علي، يوم السبت، قوات الجيش والحشد الشعبي بفرض "اتاوات" على ناقلي الأغنام والمواشي من مكان إلى آخر في المحافظة.

وقال علي لوكالة شفق نيوز، "يتم منع عبور الأغنام والمواشي في كل من السيطرات الأمنية ( كيسان وجباب)، بحجة إنها من خارج العراق، ولكن طالما أنها دخلت إلى القائم، فكيف يعرف القصاب أنها من خارج العراق؟".

ويوضح، "الأولى كان منعها من الدخول نهائيا، ومنع عبور المواشي بين الاقضية يؤدي إلى شحتها وبالتالي ارتفاع اسعارها".

واضاف علي، بأن "قوات الجيش والحشد تمنع تجار الأغنام والقصابين من التنقل من مكان إلى آخر طالما معه أغنام، وإذا لم يُمنع فيتم فرض رسم او ضريبة على ما يحمله ليتمكن من الدخول".

وتابع، "طالما تسعيرة اللحوم محددة رسمياً، فإن القصابين تركوا العمل نتيجة معاناتهم من إجراءات النقل وهذا انعكس سلباً على حياة السكان المعيشية".

وأشار علي، إلى أن "غالبية سكان قضاء راوه يعتمدون على مهنة القصابة او صيد الأسماك والزراعة وغيرها، ونتيجة عرقلة نقل بضائعهم، تركوا العمل، مما زاد من نسبة العاطلين عن العمل في القضاء، ووصلت إلى أكثر من 50 % وهذه مشكلة كبيرة بحد ذاتها، فضلاً على إرتفاع الأسعار".

وطالب بـ"تدخل الجهات المعنية بالحد من ظاهرة البطالة المنتشرة في القضاء، من خلال شمول اكبر عدد من العاطلين عن العمل بالرعاية الاجتماعية، وتسهيل مهمة نقل الأغنام والمواد الغذائية والخضار من قضاء إلى آخر، ليتمكن الفلاح او القصاب من العمل أيضا، وهذا ما سيسهم أيضا بانخفاض أسعار المواد".