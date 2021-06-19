الأم والشقيقة متورطتان.. فك لغز حادث انتحار غامض في بغداد

شفق نيوز/ أفادت شرطة بغداد، يوم السبت، بحل لغز حادث انتحار غامض لفتاة، بينت التحقيقات أن والدتها وشقيقتها متورطتان فيه.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة أقدمت على الانتحار ضمن قاطع مسؤولية قسم شرطة باب الشيخ ببغداد".

وأضافت أن الشكوك حامت حول أسباب الحادث ما دفعت الشرطة لفتح تحقيق فيه.

وأوضحت، "بعد التعمق في التحقيق تم التوصل الى سبب انتحار الفتاة بعد تعرضها لضغوط كبيرة للقيام بأمور لا يمكنها القيام بها من قبل والدتها وشقيقتها مما دعاها الى الانتحار".

وأشارت إلى "استحصال الموافقات القضائية بالقبض على المتهمتين وفق احكام المادة ٤٠٨ وبداعي التحريض على الانتحار واعترفتا صراحة بالضغط عليها مما دعاها للاقدام على الانتحار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اصوليا وفق القانون".