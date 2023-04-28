الأموال تعطل عودة أسر هجرتها "مجازر دموية" في ديالى

شفق نيوز / كشف مسؤول محلي في ديالى، يوم الجمعة، أسباب تعطل وتأخير عودة مئات الأسر النازحة جراء المجازر الدموية في أطراف قضاء المقدادية شمال شرقي المحافظة.

وقال قائممقام المقدادية وكالة، حاتم عبد جواد التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "التخصيصات المالية وتغيير الحكومة وتأخر الموازنة أرجأ عودة مئات الأسر إلى قرى (نهر الإمام والميثاق الاولى والثانية)، بالإضافة لأطراف المقدادية والتي نزحت أواخر 2021 بسبب الاضطراب الأمني آنذاك".

وأضاف، أن "الحكومة السابقة أقرت إعمار 207 دور تعرضت للهدم والتخريب في قرى المذكورة آنفاً، في تشرين الأول من العام 2021 بعد هجمات مسلحة واضطراب أمني دفعها للنزوح".

وأوضح التميمي أن "الحكومة السابقة أوكلت الوقف السني بإعمار وترميم الدور وتم إعمار وترميم 100 دار فيما توقفت أعمال الإعمار لعدم وجود تخصيصات مالية لاستكمال المشروع".

وشهد قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة، في تشرين الأول 2021 مجازر دموية تمثلت بهجومين استهدفا قرى الرشاد (الهواشة)، ونهر الإمام، وخلفا أكثر من 40 ضحية ومصاب، ما تسبب بتداعيات طائفية ونزوح لم تشهده ديالى منذ أكثر من 14 عاماً، وتسببت بنزوح نحو 400 أسرة خارج مناطقها.