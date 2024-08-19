الأمن يواجه احتجاجات خريجي المهن الطبية ببغداد.. 22 إصابة على الأقل (صورومقاطع فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، بإصابة العشرات من خريجي ذوي المهن الطبية خلال احتجاج لهم نظموه، اليوم الاثنين، في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن العشرات من خريجي ذوي المهن الطبية في بغداد، دفعة 2023، نظموا احتجاجًا للمطالبة بالتعيين أمام مقر وزارة المالية وسط بغداد.

وأوضح المصدر أن قوات حفظ القانون انتشرت بشكل مكثف بالقرب من وزارة المالية، مبينا أنه خلال الاحتجاجات، سجلت أكثر من 22 إصابة بين المتظاهرين نتيجة الاحتكاك وعمليات الكر والفر مع قوات حفظ القانون.

ووفق المصدر، فقد استخدمت تلك القوات العصا الكهربائية والدفع، بينما ردد المتظاهرون بالحجارة، لافتا الى ان اعداد المصابين تعد حصيلة أولية.

كما أظهر أحد مقاطع الفيديو منع فريق اعلامي من التصوير وتغطية الحادثة، بما وصفه شهود عيان بانه "اعتداء" على مجموعة صحفيين.

وأشار المصدر، إلى قائد عمليات بغداد قد وصل الى مكان التظاهر للتهدئة والسيطرة على الوضع.