الأمن يمنع إغلاق دائرة حكومية واختناق منتسبين بحريق التهم مركز شرطة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بأن القوات الامنية منعت إغلاق دائرة حكومية بـ"البلوك" في المحافظة من قبل محتجين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "متظاهرين حاولوا اغلاق مبنى قائممقامية قضاء الدواية شمال شرقي محافظة ذي قار من خلال بناء جدار بلوك على بوابتها، بعد قيامهم بإنزال العشرات من البلوك لهذا الغرض".

وبين المصدر، ان "قوة امنية كبيرة طوقت المحتجين وقامت باعتقالهم على الفور ويبلغ عددهم اكثر من 20 شخصاً".

وفي ميسان، اندلع حريق داخل مركز شرطة الصدر ، وسط مدينة العمارة مركز المحافظة، بسبب تماس كهربائي وفق التحقيقات الأولية.

وأبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق، الذي اسفر عن خسائر مادية إضافة الى اختناق منتسبين اثنين".