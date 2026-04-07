اقتحام القنصلية الكويتية في البصرة (تحديث)

شفق نيوز- البصرة

اقتحم العشرات من المتظاهرين، مساء الثلاثاء، القنصلية الكويتية في البصرة، وسط استخدام القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في المحافظة، إن، تظاهرة كبيرة خرجت أمام القنصلية الكويتية في البصرة، احتجاجا على استهداف منزل في المحافظة بقصف جوي.

وأضاف أن القوات الأمنية أمام السفارة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، قبل أن يتمكنوا من اقتحام سور القنصلية.

وتابع ان المتظاهرين تمكنوا من إنزال العلم الكويتي من على القنصلية، ورفع العلم العراقي بدلا عنه.

وكان مصدر أمني قد أفاد، مساء الثلاثاء، بأن القصف الذي استهدف منزلاً في خور الزبير ضمن قضاء سفوان بمحافظة البصرة أقصى جنوب العراق، كان هجوما صاروخيا انطلق من الكويت، واستهدف اجتماعاً لفصيل مسلح.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المنزل الذي تعرض للاستهداف يعود لجهة مسلحة، وقد أسفرت الضربة عن مقتل جميع المتواجدين فيه والبالغ عددهم خمسة أشخاص".

وأضاف أن "الجهات الأمنية باشرت بفتح تحقيق في ملابسات الحادث، بالتزامن مع انتشار مكثف لأمن الحشد في محيط المنطقة، لمعرفة تفاصيل العملية وتحديد طبيعة الاستهداف".

