الأمن يفرج عن محتجين اعتقلهم في "تظاهرة التحرير" بينهم ناشط بارز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بالإفراج عن المتظاهرين الذين اعتقلتهم القوات الامنية في تظاهرة ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "من بين المتظاهرين المفرج عنهم الناشط البارز سلام الحسيني".

ولفت الى ان "المتظاهرين تعرضوا للضرب والتعذيب خلال فترة اعتقالهم".

واستخدمت القوات الأمنية في وقت سابق اليوم الثلاثاء، الهراوات لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا لاستذكار (تظاهرات يوم 25 تشرين 2019)"، وفقاً لمصدر أمني.

وقال المصدر إن القوات الامنية فضت التظاهرات بالكامل واعتقلت عدداً من المتظاهرين". ولفت الى اعادة فتح نفق ساحة التحرير باتجاه شارع السعدون.

كما اشار الى ان القوات الامنية تمكنت من إبعاد المتظاهرين الى ساحة الخلاني وفرض سيطرتها الكاملة على ساحة التحرير.