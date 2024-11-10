الأمن يعتقل مدير مكتب محافظ ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الأحد، بأن جهاز الأمن الوطني العراقي اعتقل المدعو "منتظر الطبري الإبراهيمي" مدير مكتب محافظ ذي قار في مدينة الناصرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الإبراهيمي تم اعتقاله بتهمة الابتزاز بعد صدور أمر قبض بحقه من قبل محكمة تحقيق الناصرية وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.

وتنص المادة (340) من قانون العقوبات العراقي على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه".