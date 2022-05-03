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الأمن يعتقل رجلاً اتخذ أبنه شاخصاً للتدريب على عملية القنص جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-03T09:28:19+0000
الأمن يعتقل رجلاً اتخذ أبنه شاخصاً للتدريب على عملية القنص جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد جهاز الأمن الوطني في محافظة ذي قار جنوبي العراق يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على رجل بعد نشره لمقطع فيديو اتخذ فيه من ابنه شاخصاً في عملية التدريب على القنص بالرصاص الحي في مشهد اثار غضب المجتمع العراقي كافة.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارزه "تمكنت من إلقاء القبض على أحد الأشخاص بعد استحصال الموافقات القضائية إثر قيامه بنشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الإجتماعي ويظهر فيه استخدامه السلاح وإطلاقه النار بطريقة غير مشروعة وما يحمله ذلك من إساءة واضحة إلى السلم المجتمعي وتهديده لحياة طفل قاصر".

وأضاف أنه "جرى تدوين أقوال المتهم أصولياً ووفق القرار (57) من قانون العقوبات العراقي واحالته إلى الجهات القضائية المختصة".

وأكد جهاز الأمن الوطني استمراره برصد مثل هذه الحالات واتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجتها لما تحمله من تهديد لحياة المدنيين.

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