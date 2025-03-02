الأمن يضبط أموالاً مهربة وأغذية ولحوم فاسدة في 3 محافظات

شفق نيوز/ ضبطت القوات الأمنية، اليوم الأحد، اموالاً قيمتها 100 مليون دينار كانت معدة للتهريب في منفذ حدودي بالانبار، كما تمكنت من ضبط مواد غذائية ولحوم غير صالحة للاستهلاك في محافظتي كركوك والسليمانية.

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن تمكن مديرية منفذ طريبيل الحدودي، من ضبط مبلغ مائة مليون دينار، بحوزة مسافر عراقي، مخبئة بطريقة احترافية ومعدة للتهريب.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء القيسي لوكالة شفق نيوز، إن "عملية الضبط تمت بالتعاون مع مركز الجمرك، وتم احالة المضبوطات إلى مركز شرطة كمرك طريبيل لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".

وعلى صعيد ذي صلة، كشفت قيادة شرطة محافظة كركوك، عن ضبط 21 طن من المواد الغذائية المهربة وغير الصالحة للاستهلاك البشري عبر طرق نيسمية.

وذكرت الشرطة في بيان ورد للوكالة، أنه "وبإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة كركوك ومتابعتها للطرق النيسمية عبر مفارز وسيطرات مفاجئة، وحرصاً منها على الأمن الصحي للمواطن وبعملية امنية وبناء على معلومات دقيقة، تمكنت من ضبط (21 طنا) من المواد الغذائية المهربة وغير صالحة للاستهلاك البشري، تنبعث منها روائح كريهة وغير خاضعة للفحص والسيطرة النوعية في الطرق النيسمية في محاولة لدخولها الى المدينة".

واضاف، ان "القوة المشتركة القت القبض على ثلاثة متهمين مع ضبط عجلاتهم وقد جاءت عملية الضبط بعد تشكيل قوة ونصب كمين محكم بعد استحصال الموافقات القضائية، حيث تم ضبط المواد بمحضر اصولي واتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين أصوليا لينالوا جزائهم العادل".

بدورها، كشفت اللجان المشتركة في قائممقامية قضاء السليمانية، عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم المستوردة غير الصالحة للاستهلاك البشري.

وخلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز أوضح رئيس اللجان المشتركة في قائممقامية السليمانية كوران قادر، أن "عمليات المتابعة المستمرة أسفرت عن اكتشاف أكثر من 20 طنًا من اللحوم المستوردة، تم تخزينها في أحدى المخازن بالحي الصناعي في السليمانية، حيث تبيّن أنها غير صالحة للاستهلاك البشري بعد خضوعها للفحوصات المختبرية".

وأضاف قادر، أن "بعض هذه اللحوم خضعت لأكثر من فحص مختبري، لكنها فشلت في اجتياز المعايير الصحية، مما استدعى إتلافها بشكل فوري لمنع تسربها إلى الأسواق"، مشددًا على أن "اللحوم المضبوطة لم تصل إلى الأسواق حتى الآن".