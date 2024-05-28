الأمن يضبط أحد "أكبر" معامل الغش التجاري جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الثلاثاء، بضبط أحد أكبر معامل الغش التجاري في محافظة البصرة يقوم بتزييف علامات تجارية عالمية.

وقال الجهاز في بيان اليوم، إنه بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود أحد المعامل الصناعية بمنطقة الزبير في البصرة يقوم بإنتاج زيوت المحركات المغشوشة بكميات تصل إلى آلاف اللترات وبماركات تسويقية مشهورة، قامت مفارز الأمن الإقتصادي بالجهاز وبعد استحصال الموافقات القضائية بمداهمة موقع المعمل وإلقاء القبض على خمسة متهمين من جنسيات أجنبية.

وأكد البيان أنه تم غلق المعمل أصولياً وإحالة المتهمين الى الجهات المعنية.