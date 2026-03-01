الأمن يحاول فض تظاهرة لأنصار الفصائل يحاولون الوصول لمقر السفارة الأميركية ببغداد

شفق نيوز - بغداد

شرعت القوات الامنية العراقية، صباح اليوم الأحد، بمحاولة فض تظاهرة غاضبة لأنصار الفصائل الشيعية المسلحة وسط العاصمة بغداد بعد محاولتهم التوجه إلى مقر السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن القوات الامنية اطلقت قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين المحاولين عبور جسر المعلق باتجاه السفارة الامريكية.

ومنذ ليلة أمس السبت قامت السلطات الامنية العراقية بقطع الجسر المعلق بالكتل الاسمنتية مع انطلاق تظاهرات لأنصار الفصائل تنديدا بالضربات الأميركية الاسرائيلية المشتركة على إيران.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، فتح قوات مكافحة الشغب خراطيم المياه على المحتجين بهدف تفريقهم والسعي لإبعادهم عن الكتل الإسمنتية المنصوبة وسط الجسر المعلق التي كانوا يحاولون العبور منها إلى الجهة الأخرى بهدف التوجه للمنطقة الخضراء.