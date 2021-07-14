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الأمن والخدمات يعيقان عودة 4 آلاف أسرة لحزام بغداد وصلاح الدين

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-14T17:35:35+0000
الأمن والخدمات يعيقان عودة 4 آلاف أسرة لحزام بغداد وصلاح الدين

شفق نيوز/ أكد مسؤول حكومي في صلاح الدين، يوم الأربعاء، أن أكثر من أربعة آلاف أسرة نازحة منذ 2014، ترفض العودة إلى أطراف قضاء الدجيل الحدودي مع بغداد.

وقال قائممقام الدجيل عبد العزيز فزع، لوكالة شفق نيوز، إن "تلك العائلات ترفض العودة الى مناطق أطراف (سيد غريب والنباعي) بين حدود الدجيل وخاصرة بغداد الحدودية مع مناطق شمالي العاصمة، لأسباب خدمية وأمنية غير مبررة".

وأضاف فزع، أن "25% من الأسر النازحة فقط، عادت إلى مناطق خاصرة بغداد- صلاح الدين، فيما ترفض الأسر الأخرى العودة على الرغم من الدعوات الحكومية والتعهدات الأمنية لتأمين الحماية والخدمات الأساسية لهم".

ودعا جميع الأسر النازحة إلى "العودة وعدم الانجرار وراء الدعايات والشائعات الطائفية المغرضة"، مقللاً في الوقت نفسه من المخاطر الأمنية في حزام بغداد – الدجيل، بالقول "المناطق تحت السيطرة الكاملة للقوات الأمنية والحشد الشعبي منذ سنوات عدة".

يذكر أن آلاف الأسر النازحة في محافظة صلاح الدين، لم تعد حتى الآن، إلى مناطق سكناها رغم مرور 6 سنوات على تحرير مناطقهم من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، لمخاوف طائفية وأمنية أو أسباب خدمية، إضافة إلى الموانع  والثارات العشائرية.

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