الأمن الوطني يُطيح بمروّجي "أدوات غش" للامتحانات جنوبي العراق

شفق نيوز/ القت مفارز جهاز الأمن الوطني في البصرة، يوم الاثنين، القبض على متهمين أثنين متورطين في ترويج وبيع أدوات "غش إلكترونية متطورة"، تستخدم في الامتحانات.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العملية جاءت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، عبر التعقب، وأسفرت عن ضبط المتهم بالجرم المشهود وهو يمارس نشاطه الإجرامي".

وأشار البيان، إلى "ضبط 9 سماعات غش إلكترونية متطورة، و12 قطعة ملابس مجهزة بمنظومة سماعات مخفية، و24 منظومة اتصال على شكل بطاقات فيزا، و50 بطارية لتشغيل الأجهزة، فضلاً عن أدوات تجهيز متكاملة لتركيب المعدات".

في عملية منفصلة أخرى، تمكنت مفارز الأمن الوطني، وفقاً للبيان أيضاً، من إلقاء القبض على متهم آخر متلبساً بترويج وبيع أدوات الغش الامتحاني، حيث ضُبط بحوزته أدوات غش حديثة تشمل سماعات خاصة ومنظومة اتصال متطورة مثبتة في أماكن يصعب كشفها.

وأضاف البيان، أن "العمليتين أسفرتا عن توقيف المتهمين وفق أحكام المادة القانونية 132 من قانون العقوبات لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".