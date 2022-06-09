الأمن الوطني يكشف عن نتائج التحقيق بشأن المتورطين بتسريب الأسئلة الوزارية

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني يوم الخميس عن نتائج التحقيق بشأن المتورطين بتسريب الأسئلة الوزارية لمرحلة الثالث متوسط.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبإشراف مباشر من قبل رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، باشرالجهاز إجراء التحقيقات الموسعة للكشف عن الموظفين المتورطين في جريمة تسريب الأسئلة الوزارية ووفقاً للأوامر القضائية أُجريت التحقيقات مع عدد من الموظفين، وجرى رفع البصمات والكشف الموقعي على مخازن حفظ الأسئلة وتوزيعها".

وعلى الصعيد ذاته قال الجهاز إن "مفارزه الميدانية كثفت من جهدها الاستخباري وتمكنت من القاء القبض على اثنين من مروجي بيع الاسئلة على منصة (التلكرام) ومن ثم التوصل الى المصدر الرئيس لبيعها، وبعدها توصل فريق التحقيق المختص إلى إدانة الموظف المسؤول عن تأمين حماية موقع خزن الأسئلة إذ دونت إعترافاتهم حول سرقة وبيع الأسئلة الوزارية قضائياً".

وتابع البيان أنه "من خلال سير التحقيقات مع عدد من أعضاء اللجان الفرعية ثبت وجود إهمال وإخلال جسيم في أداء الواجب الوظيفي والأمانة المهنية والأخلاقية صدرت على إثره أوامر قضائية لتوقيفهم والتحقيق اللازم معهم لمعرفة صلتهم بجريمة تسريب الأسئلة وبيعها ومازالت التحقيقات مستمرة".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، القبض على 5 من كبار الموظفين متهمين بتسريب أسئلة الامتحانات الوزارية الاسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الخميس الماضي، تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط، بعد تسريب اسئلة مادة الرياضيات. وإثر ذلك أصدر الكاظمي، توجيها بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة لإجراء تحقيق كامل في تلك التسريبات.

وكان جهاز الأمن الوطني، اعلن السبت (4 حزيران الجاري) اعتقال ثلاثة موظفين بوزارة التربية اعترفوا بتسريب أسئلة امتحانات الصف الثالث المتوسط، فيما تم اعتقال مروجين للأسئلة المسربة في مواقع التواصل في إطار عمليات التحقيق التي يجريها حالياً.

وتؤكد وزارة التربية أن موضوع تسريب الاسئلة الامتحانية خرج عن مسؤوليتها وتحول الى جهات أمنية بينها جهاز الأمن الوطني.