الأمن الوطني يكشف عن جهاز مبتكر لمكافحة الغش الإلكتروني في الامتحانات

شفق نيوز- بغداد

كشف جهاز الأمن الوطني، يوم الاثنين، عن جهاز مبتكر لمكافحة الغش الإلكتروني في الامتحانات الوزارية للصفوف المنتهية.

وقال المتحدث باسم الجهاز، أرشد الحاكم، لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز الأمن الوطني العراقي وجه رسالة واضحة وقوية لكل من يحاول العبث بالعملية التربوية أو المساس بنزاهة العملية التعليمية، حيث تمكن قسم العمليات الخاصة بجهاز الأمن الوطني من إنتاج حقيبة إلكترونية ذكية ومتطورة، مخصصة لمعالجة الغش الإلكتروني أو الامتحاني، وبمديات متوسطة وبعيدة، وبكفاءة عالية جدا".

وأضاف الحاكم: "هذه الحقيبة خضعت لاختبارات متعددة وكثيفة، كما خضع العاملون عليها لتدريبات مكثفة أيضًا، واليوم، على بركة الله، بدأ العمل بها في المدارس، وهي تمهيد لإعلان تشغيلها الرسمي"، مبينا أن "هذه التجربة الحية التي شاهدتموها اليوم قام بها أحد الضباط من خلال كشفه لعمليات الغش في الوجبة الأولى التي تم العمل بها".

ولفت إلى أن "رئيس جهاز الأمن الوطني وجه بإنتاج مئة حقيبة أخرى لتغطية الامتحانات المقبلة، كما أن الخطة تتضمن إنتاج أكثر من ألف حقيبة لتغطية جميع المدارس في بغداد، بالإضافة إلى مدارس المحافظات".

وأكد الحاكم أن "هذا المنجز هو منجز وطني، وعمل الجهاز لا يقتصر على ذلك فحسب، بل يتعداه إلى أمن المجتمع وسلامته. فواحدة من ركائز أمن المجتمع هي حماية العملية التربوية ومستقبل الطلبة".

في المقابل، قال قيس الكلابي، مدير تربية الكرخ الثانية، للوكالة: "كثيرة هي الأزمات التي تواجه البلد بشكل عام، وبشكل خاص العملية التربوية، مثل الإرهاب والمخدرات"، مبينا أنه "تبقى القضية الأخطر والتي تشكل هاجسًا كبيرًا في وزارة التربية هي كيفية الحفاظ على أمن الامتحانات".

وأكمل: "قد يتصور البعض أن هذه القضية تربوية بحتة وتتعلق بوزارة التربية فقط، إلا أنها في الحقيقة قضية أمن وطني، إذ إن مصائر أبنائنا ومستقبل هذا الجيل الواعد مرتبط بأمن الامتحانات، فإذا كانت تحت السيطرة بشكل صحيح، فإن مستقبل هذا البلد سيكون آمنًا، ويضمن سلامة أبنائنا في الحصول على فرص متساوية".

وأضاف الكلابي: "نحن نثمن عالياً جهود جهاز الأمن الوطني بالتعاون مع وزارة التربية في تقديم هذه الحقيبة الذكية"، لافتا إلى أن "هناك كثير من الخروقات التي حدثت هنا وهناك، تتعلق بالغش، والتشويش، واستخدام برامج إلكترونية، بل إن البعض يصنع أجهزة غش متطورة وسماعات متقدمة"، مؤكدا أن "دخول الأمن الوطني على الخط، بالتعاون مع وزارة التربية واللجنة الدائمة للامتحانات، وضع حدا فاصلاً لهذه الظاهرة".

وأستطرد بالقول: "يمكننا القول الآن، باطمئنان كبير، إن الامتحانات في وزارة التربية ستكون صحيحة وسليمة بنسبة 100%، كما أن وزارة التربية ستوقع مذكرة تفاهم مع الجهاز لتوزيع هذه الأجهزة، والاتفاق على تعديل قانون الامتحانات لتحديد من يدخل إلى القاعات، بما يوفر مساحة من المرونة للسيطرة على الامتحانات بالتعاون مع الجهاز".