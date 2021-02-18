الأمن الوطني يصدر توجيهات تتعلق بمراقبة الأسعار خلال فترة الحظر

شفق نيوز/ وجه رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، يوم الخميس، مفارز الجهاز بالتعاون والتنسيق مع فرق وزارة الصحة لمتابعة أسعار المستلزمات الصحية في الصيدليات والمذاخر، حسب توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وشدد الأسدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على "ضرورة مراقبة أسعار المواد الغذائية والمستلزمات الصحية خلال فترة الحظر من قبل مفارز الجهاز تجنبا لإستغلالها ورفع أسعارها من قبل ضعاف النفوس وبالتنسيق مع القوات الأمنية الماسكة".

ودعا الأسدي المواطنين إلى "الابلاغ عن حالات ارتفاع الاسعار والمخالفات عبر الإتصال بالخط الساخن المجاني الخاص بجهاز الأمن الوطني (١٣١)".

ومن المقرر أن يدخل العراق مساء اليوم الخميس، حظراً شاملاً يبدأ من الساعة الثامنة مساء إلى فجر يوم الاثنين، المقبل من ضمن إجراءات اتخذتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمواجهة كورونا.