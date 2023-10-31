الأمن العراقي يقبض على امرأة سورية تنتحل صفة طبيبة اسنان

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في ديالى، يوم الثلاثاء، القبض على امرأة سورية تحمل الجنسية العراقية تنتحل صفة طبيبة اسنان في المحافظة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس خضير العزاوي لوكالة شفق نيوز، إن فرق التفتيش في دائرته وبالاشتراك مع الاجهزة الامنية والاستخبارية تمكنت من كشف عيادة لطب الأسنان غير مجازة تعود لامرأة سورية تنتحل صفة طبيبة اسنان في ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة.

وأكد العزاوي، أن المرأة لا تملك اي إجازة أو شهادة طبية، وتحمل جنسية عراقية (بطاقة وطنية موحدة) وتمارس طب الاسنان بشكل غير قانوني، مشيرا الى اتخاذ الإجراءات اللازمة بإغلاق العيادة وإحالة المرأة الى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتنشر في عدد من مناطق البلاد صيدليات وعيادات طبية غير مجازة أو وهمية، وتم خلال الاونة الاخيرة ضبط أعداد من منتحلي المهن الطبية واحالتهم الى الجهات القانونية.