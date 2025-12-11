الأمن العراقي يفض تظاهرات الشرش ليلاً ويلاحق المحتجين في الطرقات.. فيديو

شفق نيوز– البصرة

فضت قوات مكافحة الشغب، في وقت متأخر من ليل أمس الأربعاء، تظاهرات أهالي منطقة الشرش في قضاء القرنة شمالي البصرة، ولاحقت المحتجين في الشارع الرئيسي والطرق الفرعية، وفق ما أظهرته لقطات فيديو وثّقها متظاهرون من الموقع، وتنشرها وكالة شفق نيوز.

وتواصلت لغاية أمس الأربعاء ولليوم الثالث على التوالي تظاهرات سكان الشرش للمطالبة بتنفيذ مشاريع خدمية عاجلة تتعلق بالمياه والخدمات الأساسية والبنى التحتية، وسط غياب الحلول العملية رغم الاجتماعات المتكررة مع الجهات الرسمية.

وقال ممثل المحتجين، رائد محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "شباب منطقة الشرش خرجوا للمطالبة بالحقوق، بعد أن خرج قبل أيام شيوخاً ووجهاء ورجال دين ومثقفين وجميع أهالي المنطقة بعشائرها"، مضيفاً أنه "رغم الاجتماعات مع المسؤولين واللجان الموفدة من المحافظة لكن لا توجد أي حلول على أرض الواقع".

وأضاف: "اضطررنا للخروج للمرة الثانية، وكانت أهم مطالبنا إيجاد الحلول السريعة والدائمة لمشكلة الماء المالح، ومن ضمن المقترحات المباشرة مدّ أنبوب من مجمع النهيرات إلى مجمعات الشرش، إضافة إلى المباشرة بتنفيذ محطة نهر الباشا وتنفيذ مجمعات ماء (RO) كحل دائم".

وأوضح أن "النقطة الثانية من المطالب هي إنهاء أعمال شركة الجدار الساند، بالإضافة إلى المباشرة ببناء المستشفى بسعة 300 سرير، وتفعيل مكتب التشغيل، وتبليط الشوارع، وإيصال الخدمات للمناطق غير المخدومة، وتأهيل غابات الشرش، ومعالجة مشروع البزل".