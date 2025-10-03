الأمن العراقي يعتقل موظفاً حكومياً ابتز فتاة في بغداد

شفق نيوز- ذي قار

اعتقلت قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن (الوطني) العراقي، مساء الجمعة، موظفا في إحدى الوزارات الاتحادية ضمن محافطة ذي قار.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني قادمة من العاصمة بغداد، اعتقلت موظفا في إحدى الوزارات الاتحادية، بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار".

وبحسب المصدر، فإن "المتهم صادر بحقه أمر قبض وفق أأحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وذلك بتهمة الابتزاز لإحدى الفتيات من العاصمة".

من جهة أخرى، أقدم مجهولون على سرقة عجلة نوع فلاونزه (بيك اب) تابعة لمنتسب في الحشد الشعبي، بإحدى القرى النائية في قضاء الدواية، شمال شرق محافظة ذي قار.