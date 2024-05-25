الأمن العراقي يعتقل طرفي شجار على "ورث" وطريق الموت يصيب 6 أشخاص

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم السبت، بتحرز قوة أمنية على طرفي مشاجرة بسبب "ورث" في العاصمة بغداد، فيما أصيب ستة أشخاص بحادث سير مروع على طريق "بغداد – كركوك" ضمن محافظة ديالى.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "شخصين أصيبا بطلق ناري نتيجة مشاجرة مع شخص ثالث من أقاربهم وهو أستاذ في مدرسة ثانوية، نتيجة خلاف عائلي على (ورث) ضمن مدينة الصدر"، مؤكداً أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث واعتقلت المنفذ، ونقلت المصابين إلى إحدى المستشفيات مع التحفظ عليهم".

وفي ديالى، أبلغ مصدر آخر، الوكالة، بأن "حادث سير مروع وقع على طريق بغداد كركوك، قرب ناحية العظيم في محافظة ديالى، أدى إلى إصابة 6 أشخاص، بينهم بحالة حرجة".