الأمن العراقي يعتقل شخصاً ابتز فتاة بأكثر من 40 مليون دينار في بغداد.. فيديو

شفق نيوز/ افاد جهاز الأمن الوطني، يوم الجمعة، بالقاء القبض على شخص بتهمة ابتزاز فتاة أكثر من مرة وجمع منها مبلغاً مالياً يصل إلى أكثر من 40 مليون دينار وذلك في العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز في بيان أن مفارزه تمكنت من إلقاء القبض على متهم قام بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الإجتماعي ما لم تدفع له مبالغ مالية، فبعد أن قام بأخذ أكثر من (40) مليون دينار من الضحية، عاد ليطلب منها مبلغاً مالياً آخر .

وأوضح البيان، أن عملية القبض جرت بعد أن استنجدت المشتكية بجهاز الأمن الوطني بتعرضها لابتزاز إلكتروني من قبل أحد الأشخاص وتهديدها بنشر صورها، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع، منوها إلى أنه بعد جهد استخباري مميز واستحصال الموافقات القضائية تم التوصل إلى المتهم بنصب كمين محكم والقبض عليه بالجرم المشهود.

وقد دونت اقواله اصولياً وأحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، وفقا للبيان.