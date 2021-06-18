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الأمن العراقي يعتقل سوريين يمارسان مهنة الطب وهما ليسا طبيبين

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-18T11:55:59+0000
الأمن العراقي يعتقل سوريين يمارسان مهنة الطب وهما ليسا طبيبين

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني يوم الجمعة إلقاء القبض على سوريين اثنين يمارسان مهنة الطب دون شهادات جامعية وموافقات رسمية في محافظتي البصرة والنجف. 

وذكر بيان صادر عن الجهاز ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بناءً على المعلومات الواردة عبر الخط الساخن (131) تمكنت مفارز الجهاز في محافظة البصرة وبعد إستحصال الموافقات القضائية من القبض على شخص سوري الجنسية يمارس مهنة طب الأسنان بدون شهادة علمية وموافقات رسمية

وفي السياق ذاته وبعملية اخرى تمكنت مفارز الجهاز في محافظة النجف وبعد استحصال الموافقات القانونية من اعتقال شخص اخر سوري الجنسية ينتحل صفة طبيب يعمل بدون شهادة جامعية وموافقات وزارة الصحة.

وقد دونت اقوالهما اصولياً، وإحالتهما الى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات العادلة بحقهما، وفقا للبيان.

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