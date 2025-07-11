الأمن العراقي يعتقل تاجر مخدرات إيراني وأحد أفراد جماعة دينية منحرفة

شفق نيوز- ذي قار/ النجف

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بأن قوة أمنية اعتقلت أحد أفراد الجماعات الدينية المنحرفة، جنوبي محافظة ذي قار.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية تابعة لجهاز الاستخبارات تمكنت من اعتقال احد العناصر البارزين في جماعة (العلاهية) بناحية العكيكة جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى ان " أوامر الاعتقال صدرت وفق احكام المادة 372 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وفي محافظة النجف، نفذ جهاز الامن الوطني عملية نوعية وسط مركز المحافظة ضد مجموعة من تجار المخدرات.

وأخبر مصدر أمني، الوكالة بأن "القوة الامنية تمكنت من اعتقال 3 تجار مخدرات بينهم ايراني الجنسية بحوزتهم نصف كيلو مخدرات من مادة الكريستال المخدرة"، مبيناً أن "أوامر الاعتقال صدرت وفق أحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".