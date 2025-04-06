الأمن العراقي يعتقل "أبو جنة" و8 آخرين بتهمة "المحتوى الهابط"

شفق نيوز/ نفذ جهاز الأمن العراقي، يوم الأحد، حملة اعتقالات طالت 9 من صانعي المحتوى "الهابط" في مدينة الموصل، بينهم أصحاب مطاعم معروفة، ضمن إجراءات تهدف للحد من الظواهر المسيئة للذوق العام في المدينة.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من جهاز الأمن الوطني اعتقلت، اليوم، مجموعة من الأشخاص المتهمين بإنتاج محتوى هابط على مواقع التواصل الاجتماعي، في مناطق متفرقة من مدينة الموصل".

وأضاف المصدر، أن "من بين المعتقلين أشخاص معروفون على (السوشال ميديا)، أبرزهم (أبو جنة)، وهو صاحب مطعم للأسماك، وكذلك شخص يُعرف باسم (مينه مينه)، وصاحب مطعم آخر للأسماك، إلى جانب صانعي محتوى مثل (علي الخالدي) و(حمزة حباتي) وآخرين".

وبيّن المصدر، أن "الحملة تأتي في إطار توجيهات أمنية للحد من انتشار المحتوى الذي يُسيء للذوق العام، ويُشوّه صورة مدينة الموصل ومجتمعها"، مؤكدًا أن "التحقيقات ما تزال جارية مع الموقوفين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".