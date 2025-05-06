الأمن العراقي يطيح بـ"سجاد".. استخدم القرآن في الترويج لمنتجاته

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، اعتقال المدعو "سجاد جبر"، بتهمة المحتوى الهابط، نظراً لاستخدامه المصحف "القرآن" لأغراض الدعاية والترويج لمناجاته.

وأخبر مصدر في الوزارة، وكالة شفق نيوز، بأن "عملية القبض على المدعو (سجاد علي جبر) تمت وفق أحكام المادة 372 من قانون العقوبات العراقي، وعبر إجراءات لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، ووفقا لأوامر قبض صادرة عن القضاء العراقي".

وأوضح المصدر، أن "سجاد كان يستخدم القسم بالقران الكريم، والمعتقدات الدينية، لأغراض الترويج للمنتجات، حيث يعد هذا الامر مخالف للضوابط القانونية والادارية".