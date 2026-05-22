الأمن العراقي يضبط 300 محولة كهربائية مهربة ويطيح بمتهمين في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الجمعة، ضبط 300 محولة كهربائية مهربة، والإطاحة بمتهمين في بغداد.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزه ضبطت المحولات الكهربائية المهربة داخل أحد الكراجات في العاصمة بغداد، بعد عملية متابعة ميدانية ورصد استمرت لفترة زمنية كافية.

وأضاف أن العملية أسفرت عن كشف وضبط الشحنة المهربة بالكامل، فضلاً عن الإطاحة بمتهمين اثنين بالجرم المشهود، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفقاً للقانون.

وأكد جهاز الأمن الوطني، "استمرار جهوده الاستخبارية والميدانية في ملاحقة شبكات التهريب والتلاعب بالاقتصاد الوطني، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين".