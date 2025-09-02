الأمن العراقي يضبط 3 نساء إحداهن قابلة تبيع الأطفال الرضع

شفق نيوز- الديوانية

أعلن جهاز الأمن العراقي (الوطني)، يوم الثلاثاء، ضبط 3 نساء، إحداهن قابلة تعمل بمجال بيع الأطفال الرضّع ضمن محافظة الديوانية.

جاء ذلك، بحسب بيان للجهاز، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن بلاغاً ورد عن عمليات بيع لأطفال حديثي الولادة من أجل الاتجار بهم في محافظة الديوانية، مما دفع المفارز الاستخبارية لتكثيف الجهود".

وبعد تحليل المعلومات والتأكد من صحتها، تم استحصال الموافقات القضائية، لتتمكن مفارز الأمن الميدانية من إلقاء القبض وبالجرم المشهود على المتهمة وضبط بحوزتها طفل ذكر لا يتجاوز عمره يوماً واحداً، ومبلغ مالي ومصوغات ذهبية، والتي اعترفت صراحة بتجارتها، ومرتبط معها بذلك 3 متهمات إحداهن تعمل بصفة "قابلة" غير مرخصة بالعمل، وفقاً للبيان.

وأسفرت العملية عن ضبط معدات وأدوات طبية كانت تُستخدم في عمليات التوليد غير القانونية، كما تم تأمين الطفل الرضيع ونقله فوراً إلى قسم الخدج في مستشفى النسائية والأطفال لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما تم إيداع المتهمات التوقيف وفق المواد القانونية المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر، لحين استكمال الإجراءات القانونية، بحسب البيان.