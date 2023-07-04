الأمن العراقي يضبط نوعاً "مبتكراً" من المخدرات

شفق نيوز/ أفاد جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الثلاثاء، بأنه ضبط نوعاً مبتكراً من المخدرات في إحدى سيطرات محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، مفارزه تمكنت و بكمين محكم من إلقاء القبض على متهم بالجرم المشهود في إحدى السيطرات عُثر برفقته على (59) قطرة مخدرة تستخدم للتعاطي عن طريق الشم.

وأوضح البيان أن هذه القطرات نوع من أنواع التعاطي المبتكرة للمخدرات جرى نقلها من بغداد إلى البصرة بعدما كانت مُعدة للتوزيع داخل المحافظة.

هذا قد جرى تقديم المتهمين إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون، وفقا للبيان.