الأمن العراقي يضبط عشرات الآلاف من الحبوب المخدرة في الأنبار

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأربعاء، عن ضبط أكثر من 30 ألف حبة مخدرة بعمليتين في الأنبار.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز جهاز الأمن الوطني، نفذت عمليتين أمنيتين نوعيتين في محافظة الأنبار أسفرتا عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والقبض على عدد من المتهمين".

وأضاف أن "الجهاز تمكن في العملية الأولى من إلقاء القبض على أحد أخطر تجار المخدرات المطلوبين للقضاء، حيث شكل فريق عمل مشترك من الفوجين التكتيكيين في بغداد والأنبار ونصب كميناً للمتهم في قضاء الرمادي، والذي ضُبط متلبساً بحيازة أكثر من 3 آلاف حبة كبتاغون وكمية من مادة الكرستال المخدرة".

وتابع أن "الجهاز نفذ عملية ثانية استهدفت مستودع أدوية يمارس أنشطة مخالفة، حيث تم بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ضبط أكثر من 30 ألف حبة من المؤثرات العقلية المهربة و2500 إبرة ترامال غير مسموح بتداولها".

وبين أن "جميع المتهمين مع المضبوطات، أحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية".