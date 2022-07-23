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الأمن العراقي يحيط السفارة التركية بالكتل الكونكريتية وسط بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-23T08:47:33+0000
الأمن العراقي يحيط السفارة التركية بالكتل الكونكريتية وسط بغداد

شفق نيوز/ وضعت القوات الامنية العراقية، اليوم السبت، كتلاً كونكريتية في محيط السفارة التركية وسط العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "القوات الامنية باشرت منذ الصباح، بوضع الكتل الكونكريتية في محيط مبنى السفارة التركية تحسبا من وقوع اي طارئ".

وبعد ساعات من القصف الذي استهدف الاربعاء، منتجعا سياحيا في دهوك، احاط عشرات العراقيين الغاضبين بالسفارة التركية ومكاتب منح الفيز احتجاجا على القصف الذي أودى بحياة تسعة أشخاص وأصاب نحو 30 آخرين غالبيتهم نساء واطفال جاؤوا سياحا الى الاقليم.

وشهد مبنى السفارة التركية في العاصمة بغداد، يوم الخميس، إنتشاراً أمنياً مكثفاً تحسبا من وقوع أي طارئ قد يحدث جراء ردود فعل غاضبة من قبل محتجين غاضبين من القصف المدفعي التركي.

 

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