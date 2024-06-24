الأمن السياحي يداهم 3 شركات سفر في بغداد ويعتقل أصحابها

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الاثنين، اغلاق ثلاث شركات للسياحة والسفر "غير مجازة" في منطقة العامرية بجانب الكرخ.

وقالت في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، "تزامناً مع الخطط الأمنية الموضوعة وعمليات البحث والتفتيش المناطقي، تواصل قطعاتنا الأمنية بالإشتراك مع مفارز من (الأمن/السياحي) عمليات التفتيش والتدقيق لمكاتب وشركات السفر والسياحة وغلق غير المجازة".

وأضافت، أنه "تم غلق ثلاثة منها وإعتقال أصحابها لمخالفتهم ضوابط وشروط هيئة السياحة وتسليمهم إلى مديرية الأمن السياحي العامة بموجب وصل استلام أصولي وذلك في منطقة (العامرية) بجانب الكرخ".