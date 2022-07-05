الأمن: اعتقال شخص سعى للوقيعة بين الإيرانيين والعراقيين

شفق نيوز/ اعلن المدعي العام في محافظة كرمانشاه الايرانية شهرام كرمي، قيام جهاز الامن الايراني باعتقال شخص كان يروج الاكاذيب بهدف الوقيعة بين الشعبين الايراني والعراقي في الفضاء الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال شهرام كرمي في تصريح للصحفيين وفقا لوكالة "فارس" شبه الرسمية الإيرانية، ان "الفضاء الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي شهدت مؤخرا بث مقاطع فيديو يدعي فيها أحد الاشخاص بأن سائقي الشاحنات الايرانيين في العراق يتعرضون للاعتداء"، مستدركا القول "لكن التحقيقات التي اجريت أثبتت كذب هذه الادعاءات ما استدعى تدخل السلطات القضائية وقيام جهاز الامن الايراني بالتعرف على الشخص الذي يقوم بنشر هذه المقاطع وتتبعه واعتقاله، وهو الآن محتجز ويخضع للاستجواب".

وأردف قائلا ان الشخص المعتقل اعترف بكذب ادعاءاته، والتحقيقات تشير باحتمال ارتباطه مع الشبكات ووسائل الإعلام المناوئة لإيران، مبينا أن ثلاثة اشخاص آخرين تم ايقافهم على خلفية هذه القضية.

وشدد كرمي عزم الاجهزة المعنية على التصدي بقوة لظاهرة نشر الاكاذيب في الفضاء الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي نظرا لتداعياتها السلبية على المجتمع وتسببها بالتشويش على الراي العام.