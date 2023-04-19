الأمم المتحدة "قلقة" على مصير مئات الأسر بعد إغلاق العراق مخيم الجدعة - 5

شفق نيوز/ أعرب مكتب منسق الشؤون الإنسانية في العراق التابع للامم المتحدة، يوم الأربعاء، عن "قلقه" من إغلاق السلطات العراقية لمخيم الجدعة-5، وقال إن هذه النازحين "اضطروا" لمغادرته.

وذكر بيان للمكتب ورد لوكالة شفق نيوز، ان "مكتب منسق الشؤون الإنسانية في العراق دعا حكومة العراق إلى ضمان سلامة ورفاه 342 أسرة ممن اضطروا إلى مغادرة مخيم الجدعة-5 للنازحين في محافظة نينوى بعد إغلاقه".

وابدى البيان "قلقه إزاء تداعيات إغلاق المخيم في 18 نيسان/ أبريل من قبل حكومة العراق، من دونِ منح إخطارٍ كافٍ ليكون النازحون والمجتمعات المستضيفة على استعدادٍ لذلك".

وتابع "ستواصل الأمم المتحدة في العراق العمل بالتنسيق الوثيق مع السلطات العراقية لضمان إعادة الإدماج المستدام لأولئك السكان السابقين للمخيم، والبالغ عددهم 1,566 شخصاً، مع نحو ثلثي العدد من الأطفال".

وأكدت الأمم المتحدة التزامها بمبادئها الراسخة التي تدعو إلى العودة الطوعية والمنظمة والآمنة والكريمة لجميع النازحين داخلياً"، حاثة السلطاتِ المعنيةَ على ضمان أن يكون النازحون قادرين على العودة إلى منازلهم أو مناطق سكنهم المعتادة، والاندماج بالمجتمعات المحلية أو الانتقال طواعيةً إلى أي منطقة أُخرى في البلاد بطريقة آمنة وكريمة.

واشار البيان الى إن "الأمم المتحدة على استعدادٍ لتقديم المزيد من المساعدة للسكان الذين كانوا في المخيم، وهي تعمل مع حكومة العراق من أجل إيجاد حلولٍ دائمةٍ لجميع النازحين المتبقّين داخل وخارج المخيمات".

وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية امس الثلاثاء، إغلاق مخيم (الجدعة 5) في محافظة نينوى بالكامل، بعد عودة جميع النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية بشكل طوعي، والذي يأتي ضمن البرنامج الحكومي لإنهاء ملف النزوح في البلاد.