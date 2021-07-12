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الأمم المتحدة: حصول نحو 29 ألف نازح على مستمسكات ثبوتية في مخيمات كوردستان

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-12T16:31:15+0000
الأمم المتحدة: حصول نحو 29 ألف نازح على مستمسكات ثبوتية في مخيمات كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، يوم الاثنين، عن حصول اكثر من 29 الف نازح على المستمسكات الثبوتية من شهادات الجنسية وهويات الاحوال المدنية داخل مخيمات اقليم كوردستان.

وقال مسؤول اعلام المفوضية فراس الخطيب لوكالة شفق نيوز، إن "عملية اصدار بطاقات الاحوال المدنية وشهادات الجنسية للنازحين استؤنفت بداية العام الحالي داخل المخيمات في اقليم كوردستان بعد ان توقفت لفترة جراء وباء كورونا".

وأكد، "معالجة تسعة وعشرين الفا وخمسمئة وثلاثة وتسعين طلبا للنازحين باصدار الوثائق لهم"، لافتا الى ان "النازحين المستفيدين بامكانهم الحصول على فرص عمل وتمشية امورهم القانونية سواء داخل المخيمات او حتى عند عودتهم الى مناطقهم الاصلية".

يذكر ان مراكز لاصدار الهويات والمستمسكات المطلوبة تابعة لوزارة الداخلية العراقية افتتحت في مخيمات النازحين لاصدار وثائق لمن فقدوها اثناء اجتياج تنظيم داعش لمناطق سنجار عام 2014.

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