الأمم المتحدة تعلن إعادة إعمار 2700 منزل في الموصل

شفق نيوز/ أعلنت بعثة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، يوم الثلاثاء، عن إعادة إعمار ما يزيد على 2700 منزل مدمر في مدينة الموصل القديمة.

وقالت الممثلة المقيمة للبرنامج الأممي، زينة علي أحمد، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "المنازل التي تمت إعادة إعمارها في مدينة الموصل القديمة هي جزء من أصل 7204 منازل في الموصل بأكملها".

وبينت أن "تأهيل المنازل تم وفقا لبرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة، الذي ينفذه البرنامج منذ التحرير والممّول من 27 دولة مانحة والحكومة العراقية".

وأشارت إلى أن "800 منزل آخر في المدينة القديمة، ستتم إعادة إعمارها في العام المقبل"، مضيفة أنه "حتى الآن تم تمويل جهود أعمال الإسكان بـ35.8 مليون دولار أمريكي غربي الموصل".

ولفتت أحمد إلى أنه "في معركة تحرير العراق من تنظيم داعش، كانت الموصل ثاني أكبر مدينة في البلاد بعدد السكان بعد العاصمة بغداد، الأكثر تضرراً من المعارك الضارية لتحرير المدينة".

يشار إلى أن تنظيم داعش تسبب بدمار كبير للبيوت الموصلية ولا سيما بتحصن عناصره في المدينة القديمة بالجانب الأيمن والذي يضم معالم تاريخية بارزة، مما تسبب بتدمير كبير للبنى التحتية والمنازل القديمة في الأزقة الأثرية.

وأعلنت الحكومة العراقية أواخر العام 2017 تحرير مدينة الموصل بالكامل من تنظيم داعش.